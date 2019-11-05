شكرا لقرائتكم سلة الأهلى تهزم الزمالك 92-80 فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب فريق كرة سلة الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة ٨٠- ٩٢ فى منافسات دور ال ١٦ ببطولة كأس مصر التى تقام بصالة عبدالله الفيصل بالجزيرة. جاءت فترات الأشواط كالتالى .. ٢٣-١٦ و ٤٣-٣٣ و ٦٣- ٥٨ للاهلى وجاءت الفترة الرابعة وشهدت المباراة اعتراض من الزمالك على الكثافة الجماهيرية للاهلى مقابل التزام الزمالك بالعدد المسموح له و هو ٥٠ فرد لكل فريق

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