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10 كاميرات تنقل مباريات بطولة افريقيا تحت 23 عام...

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جدة - عمرو شويل  

وتم تشكيل مجموعتين للعمل الاولى برئاسة المخرج محمد نصر وتتولى اخراج المباريات التى تقام على استاد القاهرة بداية من مباراة الافتتاح والثانية برئاسة هشام عبد الودود وتتولى نقل مباريات المجموعة الثانية على استاد السلام .

 

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وسيعتمد اخراج مباريات بطولة افريقيا على 10 كاميرات فقط، على عكس بطولة امم افريقيا للكبار، التى شهدت نقل المباريات ب ٣٤ كاميرا، ومع ذلك فقد تعهد محمد نصر وهشام عبد الودود وباقى اطقم الاخراج والتصوير باخراج البطولة بشكل جيد برغم عدم توافر الامكانيات التى كانت متواجدة فى البطولة الماضية، حيث سيتم النقل بنفس الوحدات الموجودة فى التليفزيون المصرى بنظام عمل مصرى خالص .

 

فيما تم اسناد مهمة اخراج حفل الافتتاح للمخرج عماد الغول ، على ان يتولى محمد نصر اخراج مباراة مصر ومالى عقب انتهاء حفل الافتتاح .

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