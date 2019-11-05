شكرا لقرائتكم 10 كاميرات تنقل مباريات بطولة افريقيا تحت 23 عام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وسيعتمد اخراج مباريات بطولة افريقيا على 10 كاميرات فقط، على عكس بطولة امم افريقيا للكبار، التى شهدت نقل المباريات ب ٣٤ كاميرا، ومع ذلك فقد تعهد محمد نصر وهشام عبد الودود وباقى اطقم الاخراج والتصوير باخراج البطولة بشكل جيد برغم عدم توافر الامكانيات التى كانت متواجدة فى البطولة الماضية، حيث سيتم النقل بنفس الوحدات الموجودة فى التليفزيون المصرى بنظام عمل مصرى خالص .
فيما تم اسناد مهمة اخراج حفل الافتتاح للمخرج عماد الغول ، على ان يتولى محمد نصر اخراج مباراة مصر ومالى عقب انتهاء حفل الافتتاح .
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