المقاصة يتعادل بدون أهداف مع السويس وديا...

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جدة - عمرو شويل تعادل فريق المقاصة مع منتخب السويس سلبيا في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي ، ضمن استعدادات الفريق الفيومي خلال فترة توقف الدوري الحالية لمشاركة المنتخب الاولمبي ببطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتي 22 نوفمبر الجاري.
وحرص الجهاز الفنى للمقاصة علي مشاركة عدد كبير من اللاعبين في المباراة ..وبدأ المباراة بتشكيل ضم :
حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم
خط الدفاع : محمد دبش-شريف حازم -عصام صبحي_ أحمد محسن
خط الوسط : محمد دسوقي -محمد ابراهيم-مصطفي شبيطة - محمد كناريا.
خط الهجوم : صلاح امين -عمرو مرعي..
واشاد ميدو بالتجربة الودية في اطار توقف الدوري ، مؤكدا أن حقق فوائد عديدة وتعتبر خير استعداد قبل مباراة حرس الحدود في الاسبوع السادس بالدوري .
ومن المقرر ان يلعب المقاصة مباراة ودية غدا امام الانتاج الحربي.
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