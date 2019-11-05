شكرا لقرائتكم المقاصة يتعادل بدون أهداف مع السويس وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق المقاصة مع منتخب السويس سلبيا في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي ، ضمن استعدادات الفريق الفيومي خلال فترة توقف الدوري الحالية لمشاركة المنتخب الاولمبي ببطولة الامم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتي 22 نوفمبر الجاري.

وحرص الجهاز الفنى للمقاصة علي مشاركة عدد كبير من اللاعبين في المباراة ..وبدأ المباراة بتشكيل ضم :

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : محمد دبش-شريف حازم -عصام صبحي_ أحمد محسن

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خط الوسط : محمد دسوقي -محمد ابراهيم-مصطفي شبيطة - محمد كناريا.

خط الهجوم : صلاح امين -عمرو مرعي..

واشاد ميدو بالتجربة الودية في اطار توقف الدوري ، مؤكدا أن حقق فوائد عديدة وتعتبر خير استعداد قبل مباراة حرس الحدود في الاسبوع السادس بالدوري .

ومن المقرر ان يلعب المقاصة مباراة ودية غدا امام الانتاج الحربي.