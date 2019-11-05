شكرا لقرائتكم تماسيح النيل تتعادل وديا مع تحرير اسوان بنتيجة 1-1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان مع نظيره تحرير "أسوان" وديا بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب تماسيح النيل استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري العام.

وأكد محمود سماكة، إداري الفريق الأسواني، أن اللاعبين تعاهدوا على تحسين النتائج بعد استئناف المسابقة المقرر عودتها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الأوليمبي حتى 22 نوفمبر الجاري.

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ويحتل نادى أسوان المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، وذلك بعدما خسر أبناء الجنوب فى المباراة الأولى بالدورى أمام مصر المقاصة بنتيجة 3 / 2، ثم التعادل مع إف سى مصر والهزيمة من الأهلى بخماسية، وأخيراً الفوز على إنبى بهدف نظيف.

ويتبقى لأبناء الجنوب مباراة مؤجلة أمام المقاولون من الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.