شكرا لقرائتكم باكاماني ماهلامبي يعرب عن حزنه لغيابه عن فعاليات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال باكا في تصريحات للجنة الإعلامية للبطولة : " حزين للغاية للغياب عن فعاليات البطولة لكني أثق في قدرات فريقي كثيرا وأعلم أننا سنتأهل للأولمبياد". وأضاف : " نحن نمتلك مجموعة قادرة على صناعة المجد وتحقيق لقب كان وسأكون أول الداعميين للمنتخب في البطولة من أجل تحقيق حلم التأهل الأولمبي". Advertisements وتنطلق امم افريقيا الجمعة المقبل بمشاركة ٨ منتخبات، ويتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. ويقع منتخب جنوب افريقيا في المجموعة الثانية مع نيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وزامبيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالي.

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