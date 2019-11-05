شكرا لقرائتكم الكاف: عدم استخدام الـ var فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكشف مصدر داخل اللجنة المنظمة للبطولة ،أن لجنة الحكام بالكاف اختار اطقم تحكيم البطولة ليسوا مدربين على تقنية الvar وبالتالى من العصب بل ومن المستحيل استخدامها فى بطولة افريقيا . Advertisements يذكر أن بطولة افريقيا تقام بمشاركة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويتواجد المنتخب الأوليمبى المصرى فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي. ويصعد أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

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