شكرا لقرائتكم سلة الأهلي يواجه الزمالك في بطولة كاس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت جماهير الأهلى والزمالك على مؤازرة فريقها خلال المباراة التى تجمع بينهما الان فى دور ال ١٦ من بطولة كأس مصر للسله بصالة عبدالله الفيصل بالجزيرة .

جاء حضور الجماهير رغم عدم السماح إلا بتواجد ٥٠ فردا من كل نادى سواء الاهلى أو الزمالك ، لتعطى الجماهير دافع وحافظ بتشجيع لاعبى الفريق الذى ينتمون إليه وتحويل صالة المباراة إلى هتاف كلا حسب فريقه .

يذكر أن القرعة أسفرت عن مواجهة الاهلى والزمالك بدور ال ١٦ مباشرة دون خوض منافسات دور ال ٣٢