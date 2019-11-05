شكرا لقرائتكم سلة الأهلي يواجه الزمالك في بطولة كاس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء حضور الجماهير رغم عدم السماح إلا بتواجد ٥٠ فردا من كل نادى سواء الاهلى أو الزمالك ، لتعطى الجماهير دافع وحافظ بتشجيع لاعبى الفريق الذى ينتمون إليه وتحويل صالة المباراة إلى هتاف كلا حسب فريقه .
يذكر أن القرعة أسفرت عن مواجهة الاهلى والزمالك بدور ال ١٦ مباشرة دون خوض منافسات دور ال ٣٢
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