شكرا لقرائتكم بيراميدز يعرض علي المنتخب انضمام لاعبيه الدوليين لمعسكر الفراعنة خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض مسئولو بيراميدز علي جهاز المنتخب انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر المنتخب في برج العرب خلال الساعات القادمة، بعد رفض سفرهم صباح اليوم متمسكين في باديء الأمر بانضمامهم في موعد الأجندة الدولية. ويناقش الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري الامر سواء بالسماح لهم بالانضمام او رفض الامر واتخاذ قرار باستبعادهم بشكل نهائي. كان الفرنسى سبستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز قد أبلغ مجلس إدارة ناديه برفضه إرسال لاعبيه الدوليين الذين تم اختيارهم فى قائمة الفراعنة للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى الذى بدأ اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر، ضمن بداية مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يعرض علي المنتخب انضمام لاعبيه الدوليين لمعسكر الفراعنة خلال ساعات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.