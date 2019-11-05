شكرا لقرائتكم أحمد الكاس يتقدم باستقالته من تدريب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم أحمد الكاس المدير الفنى للأولمبى باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام دمنهور على ملعبه بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

كان الأولمبى قد فشل فى تحقيق أى نقطة منذ انطلاق المسابقة بعد الخسارة على ملعبه فى الجولة الأولى أمام دكرنس الصاعد حديثا بهدف مقابل للاشئ ، ثم الخسارة بنفس النتيجة أمام فاركو فى الجولة الثانية وأخيرا الهزيمة عصر اليوم أمام دمنهور .

ورغم الإمكانيات الفنية الكبيرة التى يمتلكها أحمد الكاس إلا أنه فشل فى وضع استراتيجية مع ناديه السابق وهو ما جعله يتقدم باستقالته فى بداية المشوار على أمل تعاقد مجلس الإدارة مع إحدى المديرين الفنيين الجدد الذى يستطيع انتشال الفريق من عثرته .