شكرا لقرائتكم إلغاء مباراة فاقوس والشرقية بعد الإعتداء على طاقم التحكيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغيت مباراة فاقوس والشرقية التى أقيمت عصر اليوم فى الجولة الثالثة بعد الإعتداء على طاقم التحكيم الذى كان يدير المباراة بسبب الإعتراض من جانب مسئولى الشرقية عن تغاضى حكم الساحة عن احتساب ضربة جزاء لفريقهم .

وتعود القصة عقب توقف المباراة لمدة 30 دقيقة بعدما احتسب حكم المباراة ضربة ركنية فى إحدى الهجمات لصالح الشرقية ، فى الوقت الذى اشار فيها الحكم المساعد لضربة جزاء لصالح أحفاد أحمد عرابى وكانت النتيجة تشير وقتها إلى تقدم فاقوس بهدفين مقابل هدف .

استمر الخلاف بين الفريقين وطاقم التحكيم واختلط الحابل بالنابل من الاعتراضات إلا أن حكم المباراة تمسك بقراره فى إحتساب ضربة ركنية ، فى الوقت الذى تمسك فيه مسئولى الشرقية باحتساب قرار الحكم المساعد بتنفيذ ضربة الجزاء وهو ما زاد من الاحتقان حتى قام حكم اللقاء بإلغاء المباراة بعد زوال النهار وحلول الليل ، وهو ما أدى فى النهاية لخروج طارقم التحكيم فى حراسة المرمى .