شكرا لقرائتكم يوسف أوباما ومحمد عنتر يخوضان برنامج تأهيلي على هامش تدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام الثنائي بالركض الخفيف حول الملعب، اعقبها بعض التدريبات الاستشفائية بجمانيزيوم النادي.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية غدا أمام منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، علي ملعب عبد اللطيف ابورجيله بمقر النادي ، في إطار الاستعداد للفترة المقبلة وذلك في ظل فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري .
ويغيب عن مباراة الغد الخماسي طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة ومحمود علاء لاعبو الفريق الأول لانضمامهم لمعسكر المنتخب الأول استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون 2021 .
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