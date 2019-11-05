«مراوغة» تتسبب في اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك بكأس مصر لكرة السلة في ليلة فوز الأحمر

شهدت مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لكرة السلة اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب نهاية المباراة. وانتهت المباراة بفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 92 - 80 خلال اللقاء الذي أقيم على صالة الفريق الأول. وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 23-18، وانتهت الفترة الثانية بنتيجة 43-33. Advertisements وواصل الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة التي انتهت بنتيجة 62-58، قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة لصالح 92-80. وقبل نهاية المباراة بلحظات، قام لاعب الأهلي إيهاب أمين بمراوغة لاعب الزمالك مصطفى مشعل بطريقة أثارت إعجاب الجمهور الحاضر بالمدرجات، حيث وضع الكرة بين قدمي لاعب الزمالك. وأثارت تلك المرواغة غضب لاعبي فريق الزمالك وجهازه الفني، وما أن انتهت المباراة حتى وقعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين، وتدخل البعض في محاولة لإخماد الموقف.

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