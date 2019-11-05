شاهد.. "كوبرى" يتسبب فى أزمة بين لاعبى الأهلى والزمالك فى كأس السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب إيهاب أمين لاعب الأهلى لكرة السلة فى أزمة بين لاعبى الفريق الأحمر ونظيره الزمالك فى المباراة التى جمعتهما منذ قليل ضمن مباريات دورى الـ16 من بطولة الكأس عندما استعرض مهاراته فى الثوانى الأخيرة من عمر اللقاء والمرور من أحد لاعبي الفريق الأبيض بـ "كوبرى". وشهدت مباراة قمة السلة اشتباك بين جماهير الناديين وكذلك الأجهزة الفنية واللاعبين أدت إلى أعمال شغب واشتباكات داخل الصالة. تغلب فريق كرة سلة الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 80 / 92 فى منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر التى تقام بصالة عبدالله الفيصل بالجزيرة جاءت فترات الأشواط كالتالى .. 23/ 16 و43/ 33 و63 / 58 للأهلى وجاءت الفترة الرابعة Advertisements وشهدت المباراة اعتراضًا من الزمالك على الكثافة الجماهيرية للأهلى مقابل التزام الزمالك بالعدد المسموح له وهو 50 فردًا لكل فريق.

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