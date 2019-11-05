شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال العالم للكاراتيه فى ضيافة ”الخليج 365”.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار نجوم منتخب الكاراتيه المتوج ببطولة العالم التي أقيمت بتشيلى، مقر جريدة ”الخليج 365”، للاحتفال بهم بعد الحصول على اللقب العالمى، والفوز بالتفوق على 86 دولة شاركت في البطولة .

وحقق منتخب الكاراتيه 19 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 7 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات .

وحضر إلى مقر ”الخليج 365”، حسام عجور نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، رئيس البعثة، واللاعبين سيف أحمد، طارق محمد فتحى، كريم وليد، محمد حسين، نادية السيد أحمد، أحمد أيمن فاروق، محمود جابر طايع، وحسام مختار محمدى، وشروق أحمد .

وكان فى استقبال أبطال العالم رئيس التحرير التنفيذي عبد الفتاح عبد المنعم، ورئيس قسم الرياضة عاطف العربى، واصطحبوهم فى جولة بالمؤسسة للاحتفال بهم والتقاط الصور التذكارية مع الزملاء الذين أكدوا سعادتهم بهذا الإنجاز العالمى لناشئى وشباب مصر.

ومن جانبه أكد حسام عجور رئيس البعثة خلال البطولة أن لاعبى المنتخب استطاعوا إثبات وتأكيد أن مصر "نمبر وان" على مستوى العالم، وكانوا على قدر المسئولية رغم الأحداث التى شهدتها شيلى من احداث عنف ومظاهرات وثلت إلى فندق إقامة اللاعبين .

وأضاف عجور أن اللاعبين وقعوا تحت ضغط بنقلهم الى جراج الفندق وقت الهجوم على مقر إقامتهم، ونقلهم ليلا إلى فندق آخر، ورغم الاقتراحات والنصائح بالانسحاب من البطولة والعودة إلى مصر، إلا أن جميع أفراد البعثة تمسكوا بحلمهم، فى التتويج باللقب خاصة أن الاستعداد للبطولة بدءا منذ عام ونصف .

وأشار رئيس البعثة إلى الدور الذى تلعبه وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية فى دعم الاتحاد على المستوى المادى والمعنوى، ومن المقرر أن يطلب الاتحاد من مسئولي الوزارة تنظيم رحلة عمرة للاعبى المنتخب ممن نجحوا فى تحقيق ميداليات خلال المنافسات .

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وأبدى اللاعبون سعادتهم بالتتويج باللقب العالمى، وقال سيف أحمد إن أصعب المباريات التى واجهته فى البطولة كانت أمام فرنسا وإسبانيا وكذلك روسيا لكنه نجح في الفوز والتتويج باللقب .

أما طارق محمد فقال إن البطولة كانت صعبة لكن اللاعبين على قدر المسئولية ولم نتأثر بالمظاهرات هناك فلم نضيع تعب سنوات بسبب مظاهرات وأعمال العنف فى تشيلي.

وأكد كريم وليد أنه حقق الذهبية فى منافسات الجماعى والبرونزية فى منافسات الفردى رغم الظروف التى مرت بها البعثة حيث تم تغيير الفندق ووصلت المظاهرات إلى اقتحام مقر إقامتنا لكننا لم ننظر سوى الى الهدف الذى نسعى لتحقيقه .

وبالانتقال إلى نادية السيد لاعبة الأهلى والمنتخب فقالت إن المظاهرات كانت تزيد كل يوم عن الآخر، لكن كل التركيز كان فى التدريب والبطولة، وكانت أصعب مباراة قبل النهائى، لذلك فى المباراة النهائية حققنا المركز الثانى والفضية، ووقت الهجوم على الفندق كنت فى البطولة، وبعد الانتهاء من المنافسات اتصلت على أسرتى لأطمئنهم اننى بخير .

أحمد أيمن فاروق صاحب الميدالية الذهبية فقال إنه استطاع الفوز بالمركز الأول رغم أنه وقت الهجوم على الفندق كان نائمًا فى غرفته وحرص أصدقاؤه على إيقاظه والنزول بسرعة إلى الجراج لحين مغادرته .

وفيما يخص محمود جابر طايع فقال إنه حقق الميدالية البرونزية بعد تعرضه للظلم فى منافسات قبل النهائى من جانب التحكيم.

وأشار حسام مختار الحاصل على الفضية أنه تعرض لضغط كبير بسبب المظاهرات، فكانت آخر مباراة صعبة جدًا لذلك حقق المركز الثانى.