شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك بعد شفائه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، عقب شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وأدت لغيابه عن مباريات الفريق الفترة الماضية.
أدى شيكابالا تدريبات الكرة بشكل طبيعي مع زملائه، دون أي شكوي من آلام ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة.
وخصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو فقرة تأهيلية خاصة للثنائي يوسف أوباما ومحمد عنتر لاعبى الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.
وقام الثنائي بالركض الخفيف حول الملعب، أعقبها بعض التدريبات الاستشفائية بجمانيزيوم النادى.
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