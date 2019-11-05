اشتباك بين لاعبي الأهلي والزمالك في قمة السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اشتباك بين لاعبي الأهلي والزمالك في مباراة القمة بكأس مصر لكرة السلة، بعدما انتهت المباراة بفوز الأهلي علي الزمالك 92/80 في دور الـ 16 للبطولة. وانتهت المباراة بفوز فريق كرة سلة الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 80- 92 في منافسات دور الـ16 بطولة كأس مصر التى تقام بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة جاءت فترات الأشواط كالتالى: 23-16 و43-33 و63- 58 للأهلى وجاءت الفترة الرابعة. وشهدت المباراة اعتراض من الزمالك على الكثافة الجماهيرية للأهلى مقابل التزام الزمالك بالعدد المسموح له وهو 50 فردًا لكل فريق. Advertisements

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