الأهلى يفوز على الزمالك 92-80 فى قمة كأس السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق كرة سلة الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 80- 92 في منافسات دور الـ16 بطولة كأس مصر التى تقام بصالة عبد الله الفيصل بالجزيرة. جاءت فترات الأشواط كالتالى: 23-16 و43-33 و63- 58 للأهلى وجاءت الفترة الرابعة. وشهدت المباراة اعتراض من الزمالك على الكثافة الجماهيرية للأهلى مقابل التزام الزمالك بالعدد المسموح له وهو 50 فردًا لكل فريق

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