شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أحمد الكأس من تدريب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد الكأس المدير الفنى للأولمبى باستقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام دمنهور على ملعبه بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

كان الأولمبى قد فشل فى تحقيق أى نقطة منذ انطلاق المسابقة بعد الخسارة على ملعبه فى الجولة الأولى أمام دكرنس الصاعد حديثًا بهدف مقابل لا شىء، ثم الخسارة بنفس النتيجة أمام فاركو فى الجولة الثانية وأخيرًا الهزيمة عصر اليوم أمام دمنهور.

ورغم الإمكانيات الفنية الكبيرة التى يمتلكها أحمد الكأس إلا أنه فشل فى وضع إستراتيجية مع ناديه السابق وهو ما جعله يتقدم باستقالته فى بداية المشوار على أمل تعاقد مجلس الإدارة مع إحدى المديرين الفنيين الجدد الذى يستطيع انتشال الفريق من عثرته.

Advertisements