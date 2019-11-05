شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعادل مع السويس سلبيًا وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق مصر المقاصة مع السويس سلبيًا فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء اليوم بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي، ضمن استعدادات المقاصة خلال فترة توقف الدوري الحالية لمشاركة المنتخب الأولمبي ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وحرص المدير الفنى للمقاصة علي مشاركة عدد كبير من اللاعبين في المباراة.. وبدأ المباراة بتشكيل ضم :

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد دبش - شريف حازم - عصام صبحي - أحمد محسن

Advertisements

خط الوسط: محمد دسوقي - محمد إبراهيم - مصطفى شبيطة - محمد كناريا.

خط الهجوم: صلاح أمين - عمرو مرعي

وأشاد الجهاز الفنى للمقاصة بالتجربة الودية في إطار توقف الدوري، مؤكدًا أنه حقق فوائد عديدة وتعتبر خير استعداد قبل مباراة حرس الحدود في الأسبوع السادس بالدوري .

ومن المقرر أن يلعب المقاصة مباراة ودية غدًا أمام الإنتاج الحربي.