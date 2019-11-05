تعرف على ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الثالثة بالقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتلى فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور، صدارة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى بعد فوزه خارج ملعبه على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، فى الوقت الذى حقق فيه دمنهور بقيادة أحمد سارى فوزًا ثمينًا على الأوليمبى خارج ملعبه بهدف مقابل لا شىء ليتساوى فى نفس الرصيد من النقاط مع فاركو، بينما تعقد موقف الأولمبى بعد تجمد رصيده عند صفر من النقاط. جاءت باقى النتائج على النحو التالى: بلدية المحلة – أبو قير للأسمدة 1 / 3 Advertisements بيلا – الرجاء 0/0 الحمام – دكرنس 1 / 0

جدول ترتيب المجموعة الثالثة

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