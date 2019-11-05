الامارات | بالفيديو.. لاعب يركل “الفار” بعد طرده من المباراة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لاعب يركل “الفار” بعد طرده من المباراة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب طرد لاعب في الدوري الفرنسي إلى ركلة تقنية الفيديو “الفار” بعد تسببها في ابتعاده عن المباراة في اللحظات الأخيرة، حيث، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لاعب موناكو روبين أغويلار، لحظة طرده من مباراة فريقه أمام سانت إيتيان في الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي، أمس الأحد.
ويظهر الفيديو أغويلار يقوم بركل تقنية الفيديو المتواجدة أمام الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس بقوة، بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة التي انتهت بفوز سانت إيتيان بهدف دون رد.
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