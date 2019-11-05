بايرن ميونخ يبحث عن بديل كوفاتش في فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

ذكرت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ الألماني يضع المدرب الألماني "توماس توخيل" المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على رأس المرشحين لخلافة الكرواتي "نيكو كوفاتش" المقال من منصبه.



وأفادت صحيفة "سكاي سبورتس" أن إدارة البافاري ستتواصل مع توخيل من أجل تدريب البايرن خلال الفترة القادمة.

ويرتبط توخيل مع النادي الباريسي بعقد يمتد حتى عام 2021.

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لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة، لاسيما وأن توخيل يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي كما يتصدر الفريق مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لذلك تبدو مسألة تخلى إدارة باريس سان جيرمان عنه في منتصف الموسم شبه مستحيلة.

وسبق لتوخيل تدريب نادي بوروسيا دورتموند الألماني في فترة سابقة، وحقق معه لقب كأس ألمانيا.

ويقود الفريق حالياً "هانز فليك" كمدرب مؤقت، وتسعى إدارة النادي البافاري لحسم ملف المدير الفني الجديد في أسرع وقت ممكن.

ويستضيف بايرن ميونخ نادي أوليمبياكوس اليوناني في المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء.