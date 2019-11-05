شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي وجريزمان يقودان هجوم برشلونة أمام سلافيا براغ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 يلتقي في تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة فريقية برشلونة وضيفه سلافيا براغ في المرحلة الرابعة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف المدير الفني للبارسا إرنستو فالفيردي عن تشكيل فريقه للمباراة والذي جاء كالتالي. Advertisements حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لونجليه - ألبا خط الوسط: دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - فيدال خط الهجوم: ميسي - جريزمان - ديمبيلي

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