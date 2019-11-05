شكرا لقرائتكم خبر عن الجبال لـ«الخليج 365»: أنا المسؤول عن التعاقدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

نفى مدرب فريق الفتح السابق التونسي فتحي الجبال ما تردد في الآونة الأخيرة في بعض الوسائل الإعلامية المختلفة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض إدارة نادي الفتح خلال وجوده على رأس الهرم الفني أسماء لاعبين عليه والتوقيع معهم دون معرفته بهم أو إجباره بهم على حد قولهم، وقال الجبال لـ«الخليج 365» لا صحة لما يتردد في الوسائل الإعلامية أو الأطروحات في البرامج الرياضية المختلفة والمتنوعة بشأن إجبار إدارة الفتح علي لأسماء دون معرفتي بمستوياتهم وأن هذا الأمر عارٍ عن الصحة تماماً، متسائلاً: (وهل ترى هذا الكلام صحيح ؟ أو يدخل في العقل).

وأضاف الجبال قائلاً: «أريد التوضيح للشارع الرياضي بصفة عامة والفتحاوي بصفة خاصة، بأن موضوع التعاقدات في نادي الفتح منتهج منذ ما يقارب 10 سنوات ولم يتغير حتى الآن، بحيث عند التعاقد مع لاعب معين حسب احتياج الفريق له يتم تقديم الاقتراح باسم اللاعب من قبل الجهاز الفني واللجنة الفنية بالنادي المشكلة من رئيس النادي سعد العفالق وأنا كمدرب للفريق والمستشار الفني نايف العنزي، وعضوية كل من مشاري السعدون وحسن الجبر، وتتم إضافة اسم لاعب آخر كبديل له في الخانة نفسها في حال تعثر المفاوضات مع اللاعب الذي نرغب في التعاقد معه أساساً نفتح ملف اللاعب البديل، وبعد ذلك يتم النظر إلى معايير أخرى كموافقة اللاعب على تمثيل الفريق والوجود في المنطقة وقيمته السوقية وقدرة النادي المادية على جلبه، في حال تم ذلك يتم التعاقد معه بموافقة الجهاز الفني واللجنة الفنية.

وتابع الجبال حديثه بالقول: «إنه لا يتم استقطاب أي لاعب للفريق ما لم تتم عليه موافقة الجهاز الفني، بمعنى كلامي أن الجهاز الفني الذي كنت على رأسه أنا خلال فترة وجودي هو المسؤول عن الانتدابات مع مراعاة إمكانية النادي في المقام الأول».

يذكر أن الجبال أمضى مع الفريق الفتحاوي قرابة عشرة مواسم قاد خلالها الفريق لتحقيق العديد من الإنجازات ومن أبرزها الصعود مع الفريق لدوري المحترفين وتحقيق لقب الدوري موسم 2013 وكأس السوبر، قبل أن يغادر أسوار النادي بنهاية موسم 2014 ويعود في 2015 ويكمل المسيرة حتى نهاية الجولة السادسة من الموسم الرياضي الحالي، قبل فك الارتباط به والتعاقد مع البلجيكي فيريرا لإكمال المسيرة الفتحاوية.