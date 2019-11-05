الأهلي يقود الخبراني للأخضر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إيرفي رينارد قائمة الأخضر التي تستعد لملاقاة منتخب أوزباكستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ومن ثم ملاقاة منتخب الباراغواي ودياً.
وضمت قائمة الأخضر كلاً من: محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، عبدالله عطيف، عبدالرحمن الدوسري، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، سالم الدوسري، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، عبدالفتاح عسيري، نواف العابد، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، وهارون كمارا.
يُذكر أن القائمة شهدت وجود مدافع الأهلي محمد خبراني للمرة الأولى مع المدرب رينارد عقب المستويات المميزة التي قدمها في الفترة الأخيرة مع ناديه.
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