شكرا لقرائتكم الرائد يصطدم بالتعاون في ديربي ملتهب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون ستاد مدينة الملك عبدالله ببريدة مسرحاً لقمة نارية تجمع الرائد أمام غريمه التقليدي التعاون، في مواجهة مؤجلة من المرحلة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريقان المباراة بنفس الحافز وبذات الطموح بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريقان في المرحلتين السابقتين.

ونجح الرائد في إيقاف مسلسل الخسائر حينما انتصر في آخر مرحلتين أمام ضمك والرائد ليرفع رصيده إلى 11 نقطة متقدماً إلى المركز التاسع.

وكان الرائد قريباً من تلقي خسارته الرابعة هذا الموسم حينما كان متأخراً 2-1 أمام الوحدة إلا أنه نجح يتسجيل هدفين في الوقت القاتل.

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ويأمل الألباني بيسنيك هاسي مدرب الرائد في أن يواصل فريقه مسلسل الانتصارات والتي ستقربه من المراكز الأربع الأولى، لاسيما أنه يملك لاعبين مميزين مثل المغربي محمد فوزير والسوري جهاد الحسين الذي يخوض أول ديربي ضد فريقه السابق التعاون والذي دافع عن شعاره في الخمس سنوات الماضية قبل ينتقل للرائد مطلع هذا الموسم.

وفي المقابل لا يختلف وضع التعاون كثيراً عن جاره حيث يعيش الفريق فترةً فنية مميزة عقب المستويات المميزة التي قدّمها في المرحلتين حينما فاز على الفيصلي والشباب.

وكان التعاون قد قدّم مستوى متذبذباً في بداية الدوري إلا أنه نجح باستعادة توازنه في المرحلتين السابقتين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن وبفارق نقطتين عن الشباب الخامس.

ويأمل البرتغالي باولو سيرجيو مدرب التعاون أن يكمل فريقه مسيرته الناجحة والتي توقفت في المراحل الأولى من هذا الموسم بعد تلقيه 3 خسائر في أول 6 مراحل إلا أنه نجح باستعادة عافيته.