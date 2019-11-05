شكرا لقرائتكم معهد إعداد القادة يستضيف الإيطالي كونتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستقبل معهد إعداد القادة المدرب الإيطالي الشهير أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان لإلقاء محاضرة على المدربين السعوديين والمهتمين بكرة القدم.

ويأتي ذلك بعدما أعلن المعهد عن حضور المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا الذي سيحضر إلى الرياض لإلقاء محاضرة على المدربين السعوديين في المعهد.

وسبق لكونتي تدريب يوفنتوس الإيطالي وتحقيق لقب الدوري الإيطالي معه، كما أشرف على تدريب منتخب إيطاليا حتى صيف 2016، وانتقل بعدها إلى تشيلسي الذي حقق معه لقب الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الثاني في دوري بلاده مع إنتر ميلان.

وسبق أن استضاف المعهد عمالقة في عالم التدريب بكرة القدم ومنهم فابيو كابليو المدرب الإيطالي الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا مع ميلان والدوري الإيطالي، بالإضافة إلى الدوري الإسباني مع ريال مدريد، وجوزيه مورينيو الذي توج بلقب دوري الأبطال مرتين مع بورتو وإنتر، بالإضافة إلى بطولة الدوري في البرتغال وإيطاليا وإنجلترا مع تشيلسي وإسبانيا مع ريال مدريد.