النصر يبحث عن الصدارة عبر نقاط الفيصلي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر لاعتلاء صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حينما يستضيف نظيره الفيصلي يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة.
ونجح النصر باستعادة توازنه بتحقيقه 3 انتصارات متتالية ليقلص الفارق وبينه وبين المتصدر الهلال إلى 3 نقاط، وستكون الفرصة سانحة له لاعتلاء الصدارة قبل التوقف الدولي، إذ إن فوزه على الفيصلي سيمنحه الصدارة بأفضلية المواجهات المباشرة أمام غريمه التقليدي الهلال.
ومن المتوقع أن يُعيد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر مهاجمه النيجيري أحمد موسى إلى القائمة الأساسية عقب غيابه عن الفريق بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفتح في المرحلة الثانية من الدوري.
وشارك موسى في آخر 10 دقائق من مواجهة فريقه أمام أبها والتي انتهت برباعية نظيفة واحتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وفي المقابل يبحث الفيصلي عن مواصلة انتصاراته وتضييق الخناق على المتصدر الهلال الذي تعثر في آخر مرحلتين بالخسارة من أمام النصر وتعادله أمام الفتح 3-3.
ويدخل الفيصلي اللقاء بنفس طموح مضيفه النصر حيث إن فوزه سيصعد به إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر في حين خسارته ستبقيه في المركز الرابع.
ونجح الفيصلي باستعادة توازنه حينما فاز على ضيفه ضمك 2-صفر، ليصعد إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن النصر وأهلي جدة.
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