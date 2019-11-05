الأهلي يعيّن محسن صالح في منصب جديد

قرر النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تعيين محسن صالح، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، رئيساً للجنة التخطيط للكرة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن الخطيب سوف يعقد اجتماعاً مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة المقبلة لترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

وسيعقد النادي الأهلي مؤتمراً صحفياً ظهر الخميس المقبل للإعلان رسميًا عن مشروع تطبيق الأعضاء Alahly members ، في إطار توجه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ليكون الأهلي أول نادٍ إلكتروني في الشرق الأوسط مستخدمًا المدفوعات غير النقدية.

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وسيحضر المؤتمر كل من محمد الدماطي عضو المجلس؛ ممثلاً عن مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذى، ومحمد الصبان مستشار مجلس الإدارة للتكنولوجيا ومسئولي الشركة المسئولة عن إدارة المشروع وتطويره.

وسيقدم المشروع خدمات كبيرة للأعضاء والجماهير؛ على رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط «أون لاين» دون الحاجة للذهاب إلى المقر، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضًا التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي؛ مثل قائمة المطاعم الموجودة في المقرات الثلاثة، ومواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية في مختلف المراحل العمرية. ويجري حاليًا التجهيز لإطلاق خدمة حجز وسداد رسوم الرحلات.

وتتضمن المرحلة الثانية من التطبيق؛ إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب، ويتضمن التطبيق أيضًا قسمًا خاصًا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ويتم من خلاله التواصل المباشر بين إدارة النادي والأعضاء، ويتم الرد عليهم في غضون 48 ساعة.

ويتضمن التطبيق قسمًا خاصًا بأخبار الأهلى، والفعاليات اليومية التي يشهدها على مدار الساعة في كل فروعه، ويقدم التطبيق أيضًا مسابقة يومية، حيث يتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار ثلاثة فائزين في نهاية الشهر، وتقديم جوائز قيمة لهم.