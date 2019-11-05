زيدان يؤكد عدم جاهزية بيل بعد استدعائه إلى تصفيات كأس أوروبا









اسماء السيد - أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني الثلاثاء، أن لاعبه الويلزي غاريث بايل المصاب غير جاهز حاليا للعودة الى الملاعب، وذلك بعد ساعات من استدعائه من قبل مدرب منتخب بلاده راين غيغز الى تصفيات كأس أوروبا 2020.

واستدعى غيغز قائد المنتخب الى التشكيلة التي تخوض مباراتين ضد أذربيجان والمجر ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا في كرة القدم في وقت لاحق هذا الشهر. وغاب اللاعب البالغ من العمر 30 عاما عن الملاعب منذ المباراة بين منتخب بلاده وكرواتيا (1-1) في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات، بسبب معاناته من إصابة على مستوى ربلة الساق.

وعلى رغم استدعائه، لا تزال امكانية خوض بايل للمباراتين موضع شك، اذ أنه عاود الأسبوع الماضي فقط التمارين الخفيفة مع فريقه الإسباني.

وفي مؤتمر صحافي الثلاثاء عشية استضافة غلطة سراي التركي ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا، شدد زيدان على أن ما قام به غيغز لجهة استدعاء بايل، لم يزعجه.

وأوضح "أول من يعاني هو اللاعب، يريد أن يكون منخرطا واذا لم يكن جاهزا للعب مع ويلز، لن يلعب"، مضيفا "حاليا، هو ليس جاهزا".

وتابع "لكن سنرى كيف سيكون هذا الأسبوع وما سيحصل مع ويلز وما اذا سيكون مستعدا أم لا. في الوقت الحالي، الخلاصة هي أنه غير مستعد".

ويحتل المنتخب الويلزي المركز الرابع في ترتيب المجموعة، برصيد ثماني نقاط من ست مباريات، وبفارق ست نقاط عن كرواتيا المتصدرة وأربع عن المجر الثانية (لكل منهما سبع مباريات).

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وتحل ويلز ضيفة على أذربيجان في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، وتستضيف المجر في 19 منه.

- زيدان لا يريد رحيله -

ويبقى مستقبل بايل مع النادي الملكي محل أخذ ورد لاسيما بعد عودة زيدان الى الإدارة الفنية لريال في الموسم الماضي. وبعدما كان الويلزي قريبا من الرحيل خلال صيف 2019 في ظل رغبة واضحة من المدرب بذلك، عاد وبقي في ملعب سانتياغو برنابيو.

ونقلت صحيفة "آس" في تقرير لها بعد أيام من إصابة بايل، عن مصدر لم تسمه في ناديه، "وجود هستيريا جماعية بشأن إصابات غاريث بايل"، وأنه يتوقف عن اللعب بمجرد تعرضه لإصابة، مهما كانت طفيفة.

وبحسب احصاءات الصحيفة المدريدية، غاب اللاعب عن 94 مباراة مع النادي الملكي بسبب 24 إصابة مختلفة تعرض لها منذ انضمامه الى صفوفه آتيا من توتنهام الإنكليزي في صيف العام 2013.

وعاودت التقارير الصحافية في الأيام الماضية التطرق الى احتمال رحيل اللاعب عن ناديه، وسط حديث عن امكان أن يعرضه ريال، إضافة الى مبلغ 90 مليون دولار، لضم رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي الإنكليزي.

لكن زيدان اعتبر أن التقارير عن رغبته في رحيل بايل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في كانون الثاني/يناير هي أقرب الى "هراء".

وتابع "لا يمكن للناس أن يقولوا إنني قلت ما لم أدلِ به. أريد له أن يبقى هنا حتى نهاية الموسم. هو يؤدي بشكل جيد وأنا أعوّل عليه".