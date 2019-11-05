القضاء الفرنسي يكتفي بتنبيه نيمار في الشكوى المقدمة من مشجع رين

اسماء السيد - اكتفت السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه تنبيه الى البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جرمان، على خلفية الشكوى المقدمة ضده من مشجع لنادي رين قام بدفعه في المدرجات بعد نهائي كأس فرنسا في كرة القدم الموسم الماضي، بحسب ما أفادت مصادر متعددة الإثنين.
وأكد مصدر في النيابة العامة في بوبينيي لوكالة فرانس برس، أن الهيئة القضائية "بعثت عبر البريد" الى أغلى لاعب في العالم، تنبيها وتذكيرا بالقوانين والحقوق والواجبات في حالات مماثلة، في أعقاب الشكوى التي تقدم بها المشجع ضد نيمار واتهمه فيها بممارسة العنف المتعمد.
وأثار القرار غضب المحامي فيليب أوهايون وكيل المشجع، اذ اعتبر أن ما قام به القضاء الفرنسي "غير مقبول، هذا أمر يبرر العنف (...) لو كان المشجع هو من ضرب لاعب كرة القدم، لكان مثل أمام المحكمة، وربما فرض عليه حكم بالسجن، ومنع من دخول الملعب".
وتقدم المشجع البالغ من العمر 29 عاما بشكوى قضائية بحق نيمار على خلفية قيام الأخير بدفعه في المدرجات أثناء تسليم الميداليات بعد المباراة النهائية التي خسرها الفريق الباريسي بركلات الترجيح في نيسان/أبريل.
وأدت هذه الحادثة التي انتشر شريطها المصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى إيقاف نيمار ثلاث مباريات محليا.
وأقر نيمار الذي أصبح في صيف 2017 أغلى لاعب في العالم بعد انتقاله من برشلونة الإسباني الى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو، بأن تصرفه مع المشجع كان "خاطئا"، مشددا في الوقت عينه الى أنه "كان يجب أن يبقى غير مبالٍ"، في إشارة الى ما اعتبره اللاعب إهانات كان المشجع يوجهها له ولزملائه في نادي العاصمة الفرنسية.
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