BARCELONA LIVE بث مباشر ماتش برشلونة ضد سلافيا براج bein sport hd مباشر مباراة برشلونة اليوم...

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مباشر ماتش برشلونة وسلافيا براج في دوري ابطال اوروبا 2019 مباراة الجولة الرابعة في دورى الأبطال والمباراة المرتقبة والهامة جدا لفريق برشلونة لضمان ثباته في المركز الأول في مجموعته بعد أن فاز في مبارتان وتعادل في مباراة ليحصل على 7 نقاط ويتأهل بعد تلك المباراة لباقى مباريات دورى الأبطال 2019، وبالطبع يتابع الملايين اللاعب العالمي ميسي في مباراة اليوم وأدائه المبهر في كل مباراة.

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