فوز الأهلى والزمالك فى تاسع جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2000

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء، لقاءات مهمة فى تاسع جولات دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد لمواليد 2000 للموسم المحلى 2019/2020 .
شهدت هذه الجولة فوز كل من، الزمالك على محافظة الفيوم بنتيجة 30 /14والجزيرة على جزيرة الورد بنتيجة 23/18 وحدائق الأهرام على سموحة 31/24 و طلائع الجيش على أصحاب الجياد 38 /21 والأولمبى على سبورتنج 19/17 و6 أكتوبر على الطيران 22/21 والأهلى على المعادى 32 /23 .
فيما تشهد الجولة العاشرة لقاءات بين كل من الزمالك مع الزهور ومحافظة الفيوم مع الجزيرة والحوار مع سموحة وأصحاب الجياد مع جزيرة الورد والبنك الأهلي مع حدائق الأهرام وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع 6 أكتوبر.
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