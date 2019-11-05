شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يغادر مران المنتخب للإصابة بشد فى الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واختار البدرى 32 لاعبا للمعسكر هم: محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)، رجب بكار (بيراميدز) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى) محمد حمدى (بيراميدز) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى) عمر جابر (بيراميدز)، عبد الله السعيد (بيراميدز) محمد مجد أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، محمد فاروق (بيراميدز) اسلام عيسى (بيراميدز) حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).

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