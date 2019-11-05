شكرا لقرائتكم خبر عن خماسي الزمالك الدولي ينضم لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الخماسي طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة ومحمود علاء لاعبو الزمالك لمعسكر المنتخب الأول استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون 2021 .
وكان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قد قرر تأخير موعد مران الفراعنة الأول ببرج العرب اليوم، 90 دقيقة، ليقام في السادسة والنصف مساء بدلاً من الخامسة، وجاء قرار حسام البدرى، حتى يحصل اللاعبون على قسط من الراحة عقب الوصول إلى برج العرب منذ قليل.
وتحركت حافلة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، صباح اليوم متجهة إلى برج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المغلق استعدادًا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021.
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