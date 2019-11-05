شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة فاقوس والشرقية بالقسم الثالث بعد الاعتداء على التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغيت مباراة فاقوس والشرقية التى أقيمت عصر اليوم فى الجولة الثالثة بعد الاعتداء على طاقم التحكيم الذى كان يدير المباراة بسبب الاعتراض من جانب مسئولي الشرقية عن تغاضى حكم الساحة عن احتساب ضربة جزاء لفريقهم.

وتعود القصة عقب توقف المباراة لمدة 30 دقيقة بعدما احتسب حكم المباراة ضربة ركنية فى إحدى الهجمات لصالح الشرقية، فى الوقت الذى أشار فيها الحكم المساعد لضربة جزاء لصالح أحفاد أحمد عرابى وكانت النتيجة تشير وقتها إلى تقدم فاقوس بهدفين مقابل هدف.

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استمر الخلاف بين الفريقين وطاقم التحكيم واختلط الحابل بالنابل من الاعتراضات إلا أن حكم المباراة تمسك بقراره فى احتساب ضربة ركنية، فى الوقت الذى تمسك فيه مسئولو الشرقية باحتساب قرار الحكم المساعد بتنفيذ ضربة الجزاء وهو ما زاد من الاحتقان حتى قام حكم اللقاء بإلغاء المباراة بعد زوال النهار وحلول الليل، وهو ما أدى فى النهاية لخروج طارقم التحكيم فى حراسة المرمى.