شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف قمة السلة بين الأهلى والزمالك واحتواء اعتراض الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة الأهلى والزمالك فى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لكرة السلة حضور أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى وعلى رأسهم العامرى فاروق نائب رئيس النادى ومحمد الجارحى ومحمد سراج وطارق قنديل وخالد مرتجى مهند مجدى أعضاء مجلس الأحمر وحضر خالد بيبو نجم الأهلى السابق ومن الزمالك حضر أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة والذى حرص على مصافحة مجلس الأهلى بين شوطى المباراة . Advertisements وتم استئناف المباراة بعد إخلاء الصالة من بعض الأفراد الذين لا تتواجد أسماءهم فى قائمة الحضور. ويلتقى الأهلى مع الزمالك بصالة عبدالله الفيصل بدور الـ16 من مسابقة كأس مصر .

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