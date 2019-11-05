شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه منتخب جنوب أفريقيا الأولمبى وديًا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية غدًا أمام منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي، فى إطار الاستعداد للفترة المقبلة وذلك في ظل فترة التوقف الحالية لبطولة الدورى.

ويغيب عن مباراة الغد الخماسي طارق حامد ومحمد عواد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة ومحمود علاء لاعبو الفريق الأول لانضمامهم لمعسكر المنتخب الأول استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون2021 .

كان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قد قرر تأخير موعد مران الفراعنة الأول ببرج العرب اليوم، 90 دقيقة، ليقام فى السادسة والنصف مساء بدلاً من الخامسة، وجاء قرار حسام البدرى، حتى يحصل اللاعبون على قسط من الراحة عقب الوصول إلى برج العرب منذ قليل.

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وتحركت حافلة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، صباح اليوم متجهة إلى برج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المغلق استعدادًا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2021.