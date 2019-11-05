شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعرض انضمام الدوليين للمنتخب والجهاز يناقش الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو بيراميدز على جهاز المنتخب انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر المنتخب فى برج العرب خلال الساعات المقبلة، بعد رفض سفرهم صباح اليوم متمسكين في بادئ الأمر بانضمامهم في موعد الأجندة الدولية.

ويناقش الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري الأمر سواء بالسماح لهم بالانضمام أو رفض الأمر واتخاذ قرار باستبعادهم بشكل نهائي.

كان الفرنسى سبستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز قد أبلغ مجلس إدارة ناديه برفضه إرسال لاعبيه الدوليين الذين تم اختيارهم فى قائمة الفراعنة للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى الذى بدأ اليوم الثلاثاء استعدادًا لمباراتى كينيا وجزر القمر، ضمن بداية مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.