شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يختتم استعداداته لنادى مصر فى 45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة الأول بـ الإسماعيلى مرانًا خفيفًا عصر اليوم استعدادًا لملاقاة نادى مصر وديًا غدًا، ضمن سلسلة تجاربه الودية، استعدادًا لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري المحلي وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران الذى استمر 45 دقيقة فقط بدأ بجري اللاعبين حول الملعب، قبل أن يشمل على تدريبات تسليم وتسلم في المساحات الضيقة.

واختتم المران بتقسيمة فى وسط الملعب تخللها مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية وحرص من أعضاء الجهاز الفني على إصلاح الأخطاء.