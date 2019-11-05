شكرا لقرائتكم خبر عن باكامانى ماهلامبى: حزين للغياب عن بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب باكاماني ماهلامبي لاعب منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي عن حزنه لغيابه عن فعاليات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التى تنطلق الجمعة المقبلة في مصر وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري بسبب الإصابة.

وقال باكا في تصريحات للجنة الإعلامية للبطولة: "حزين للغاية للغياب عن فعاليات البطولة لكني أثق في قدرات فريقي كثيرًا وأعلم أننا سنتأهل للأولمبياد".

وأضاف: "نحن نمتلك مجموعة قادرة على صناعة المجد وتحقيق لقب كان وسأكون أول الداعمين للمنتخب في البطولة من أجل تحقيق حلم التأهل الأولمبي".

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وتنطلق أمم أفريقيا الجمعة المقبلة بمشاركة 8 منتخبات، ويتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويقع منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الثانية مع نيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وزامبيا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وغانا والكاميرون ومالي.