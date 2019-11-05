شكرا لقرائتكم خبر عن رغم منع حضورهم.. جماهير الأهلى والزمالك فى قمة كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير الأهلى والزمالك على مؤازرة فريقها خلال المباراة التى تجمع بينهما الآن فى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بصالة عبدالله الفيصل بالجزيرة.

جاء حضور الجماهير رغم عدم السماح إلا بتواجد 50 فردًا من كل نادٍ سواء الأهلى أو الزمالك، لتعطى الجماهير دافعًا وحافز بتشجيع لاعبي الفريق الذى ينتمون إليه وتحويل صالة المباراة إلى هتاف كل حسب فريقه .

يذكر أن القرعة أسفرت عن مواجهة الأهلى والزمالك بدور الـ 16 مباشرة دون خوض منافسات دور الـ 32 .