شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يستقر على عدم استخدام تقنية الـvar فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على عدم استخدام الـvar فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى مصر من 8 إلى 22 نوفمبر .

وكشف مصدر داخل اللجنة المنظمة للبطولة، عن أن لجنة الحكام بـ"كاف" اختار أطقم تحكيم البطولة ليسوا مدربين على تقنية الـvar وبالتالى من الصعب بل ومن المستحيل استخدامها فى بطولة أفريقيا.

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يذكر أن بطولة أفريقيا تقام بمشاركة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويتواجد المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

ويصعد أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020 .