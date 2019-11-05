فاركو يهزم مالية كفر الزيات بثنائية ويعتلى صدارة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق أبو قير للأسمدة بقيادة علاء نوح فوزًا غاليًا خارج ملعبه على بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد البلدية فى إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى ليحقق أول ثلاث نقاط له فى المسابقة يرفع بها رصيده إلى 5 نقاط، بينما تجمد رصيد البلدية عند نقطة وحيدة.
كما حقق فاركو الفوز على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 7 نقاط فى صدارة المجموعة، فى الوقت الذى حقق فيه دمنهور بقيادة أحمد سارى فوزًا ثمينًا على الأولمبى خارج ملعبه بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 7 نقاط أيضًا، بينما تعقد موقف الأولمبى بعد تجمد رصيده عند صفر من النقاط.
وفى إطار مباريات نفس المجموعة نجح بيلا بقيادة ياسر رضوان فى فرض التعادل السلبى على الرجاء المطروحى صاحب الإمكانيات الكبيرة ليرتفع رصيده عند نقطتين بينما ارتفع رصيد الرجاء إلى 5 نقاط، كما حقق الحمام كبرى المفاجآت بالفوز على دكرنس صاحب العلامة الكاملة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد أبناء دكرنس عند 6 نقاط.
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