الاتحاد الإنجليزي يلغي "طرد سون" في إصابة جوميز المروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام، خلال مواجهة إيفرتون بالجولة 11 من البريميرليج.

ووفقًا للقرار الذي أصدرته لجنة مستقلة تابعة للاتحاد الإنجليزي، فإن البطاقة الحمراء سيتم رفعها من سجل اللاعب الكوري، بسبب قرار خاطيء من جانب الحكم مارتن أتكنسين.

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الحكم الإنجليزي كان قد أشهر البطاقة الحمراء لسون بعد كرة مشتركة مع أندري جوميز لاعب إيفرتون، والتي تسببت في كسر بكاحل اللاعب البرتغالي.

إلا أن الإعادات التليفزيونية أكدت أن الإصابة التي تعرض لها جوميز لم تكن بسبب تدخل سون مباشرةً، على الرغم من إشهار البطاقة الحمراء للاعب الكوري.

الجدير بالذكر أن سون دخل في نوبة بكاء داخل الملعب وفي غرف خلع الملابس بعد المباراة بسبب إصابة جوميز، قبل أن يقرر الاتحاد الإنجليزي رفع العقوبة عنه بسبب عدم تسببه في الإصابة.