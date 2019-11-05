محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشفت تقارير صحفية أن المملكة العربية السعودية ستستضيف مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس حامل لقب الدوري ولاتسيو بطل الكأس.
وقالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" إن السوبر الإيطالي سيقام في الرياض يوم 22 ديسمبر على ملعب جامعة الملك سعود في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت السعودية.
وأضافت أن الاتحاد الإيطالي سيعلن قراره بشكل رسمي في وقت قريب.
وأشارت إلى أنه لن يكون هناك فواصل بين مشجعي يوفنتوس ولاتسيو في الملعب، وسيتم السماح للمشجعات النساء بالتواجد في أي منطقة بالمدرجات.
جدير بالذكر أن السعودية استضافت النسخة الماضية من السوبر الإيطالي، عندما فاز يوفنتوس على ميلان بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليُتوج بأول ألقابه مع اليوفي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد السوبر الإيطالي في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.