تحديد موعد السوبر الإيطالي في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن المملكة العربية السعودية ستستضيف مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس حامل لقب الدوري ولاتسيو بطل الكأس.

وقالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" إن السوبر الإيطالي سيقام في الرياض يوم 22 ديسمبر على ملعب جامعة الملك سعود في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت السعودية.

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وأضافت أن الاتحاد الإيطالي سيعلن قراره بشكل رسمي في وقت قريب.

وأشارت إلى أنه لن يكون هناك فواصل بين مشجعي يوفنتوس ولاتسيو في الملعب، وسيتم السماح للمشجعات النساء بالتواجد في أي منطقة بالمدرجات.

جدير بالذكر أن السعودية استضافت النسخة الماضية من السوبر الإيطالي، عندما فاز يوفنتوس على ميلان بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليُتوج بأول ألقابه مع اليوفي.