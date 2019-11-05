ليفربول سيلعب مباراتين رسميتين خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن رابطة الأندية الإنجليزية في بيان رسمي أن مواجهة ليفربول مع أستون فيلا في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية ستفام يوم 17 ديسمبر المقبل.
وتُقام المواجهة قبل يوم واحد من مواجهة ليفربول في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، الذي تستضيف الأراضي القطرية منافساته في شهر ديسمبر المقبل، ويلعب بطل أوروبا مباشرة في الدور نصف النهائي.
وتبعًا لبيان الرابطة سيكون ليفربول مضطرًا لخوض المواجهتين بقائمتين مختلفتين، حيث يستحيل خوض الفريق مواجهتين في يومين متتاليين بالأراضي الإنجليزية والقطرية بالقائمة ذاتها.
وذكرت رابطة الأندية المحترفة أنها قامت بالتنسيق مع النادي الإنجليزي بشأن ضمان خوضه مواجهة الدور ربع النهائي بـ "كأس كاراباو" بأفضل قائمة متاحة من اللاعبين، ضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد هدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في حالة عدم مراعاة الجدول المزدحم لفريقه خلال شهر ديسمبر.
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