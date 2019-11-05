تقارير: 6 أسماء مطروحة لتولي تدريب بايرن ميونيخ بعد إقالة كوفاتش

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونيخ-(أ ش أ):

ذكرت تقارير صحفية أوروبية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يركز على 6 أسماء لتولي القيادة الفنية لـ"البافاري" عقب إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش؛ لسوء النتائج، وهم: توماس توخيل وماسيميليانو أليجري وأرسين فينجر ورالف رانجنيك وجوزيه مورينيو وميكيل أرتيتا.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم /الثلاثاء/ إن النادي البافاري استفسر بالفعل عن إمكانية تولي الألماني توخيل هذه المهمة إما ابتداء من الآن أو اعتبارا من الصيف القادم خاصة أنه يقود حاليا باريس سان جيرمان الفرنسي، موضحة أن النادي الفرنسي متمسك حتى الآن بمدربه.

كما تحدثت صحيفة "الجارديان" عن إمكانية الإيطالي أليجري لشغل الوظيفة لكن عدم تحدثه اللغة الألمانية سيكون عائقا بعد المصاعب التي واجهت مواطنه كارلو أنشيلوتي في موسم 2016-2017، مضيفة أن الفرنسي فينجر مرشح آخر لتولي المنصب حتى نهاية الموسم حيث يحترمه مسئولو البايرن كثيرا إضافة إلى أنه يجيد الألمانية، مشيرة في نفس الوقت إلى أن المرشح الأقرب هو الألماني رانجنيك لكنه ملتزم بعقد يتولى بموجبه رئاسة الإدارة الرياضية والتطوير بنادي ريد بول سالزبورج النمساوي.

بينما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن النادي الألماني وضع البرتغالي مورينيو ضمن قائمة المدربين المرشحين للتعاقد معهم بعد نفي آرسنال وجود اتصالات معه ليحل محل الإسباني أوناي إمري، مشيرة إلى أن الإسباني أرتيتا، الذي يتولى حاليا منصب المدرب المساعد للمدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، مرشح أيضا لتدريب البايرن.