منتخب مصر للكرة الشاطئية يفتتح مشواره بكأس القارات بخسارة أمام روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقى منتخب مصر للكرة الشاطئية خسارة على يد نظيره الروسي، مساء اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للقارات التي تحتضنها الإمارات العربية المتحدة.

وخسر منتخب مصر مواجهته أمام روسيا بنتيجة 5 أهداف لثلاثة، بعدما كان متقدما بهدفين لهدف خلال الشوط الأول من البطولة.

ويلعب المنتخب الوطني للكرة الشاطئية في المجموعة الثانية التي تضم كل من " مصر- روسيا- إيران- المكسيك".

ويواجه منتخب مصر نظيره الإيراني مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثانية، على أن يختتم مواجهات دور المجموعات بمواجهة المكسيك مساء الخميس.