الأهلي يمنح محسن صالح منصبا فنيا بالنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين محسن صالح رئيسا للجنة التخطيط للكرة بالنادي.

وسيعقد الخطيب اجتماعا مع محسن صالح ولجنة التخطيط خلال الأيام المقبلة لترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة.

وستعمل لجنة التخطيط على مستوى الفريق الأول والناشئين والأكاديمية واللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

وعمل محسن صالح نجم الأهلي السابق، مديرًا فنيا للمنتخب المصري عام 2004، بالإضافة لعمله مدربا لأندية المصري والإسماعيلي، بالإضافة للمنتخب اليمني.